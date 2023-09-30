Эди Тавареш может пропустить матч с «Барселоной» из-за плохого самочувствия
Центровой «Реала» Эди Тавареш может пропустить принципиальный матч чемпионата Испании с «Барселоной» из-за плохого самочувствия.
Тавареш не выходил на площадку в матче АСВ с «Манресой» в пятницу. Его участие в воскресном Эль-Класико называется маловероятным.
В полуфинале недавнего Суперкубка Тавареш набрал в игре с «Барселоной» 13 очков, 11 подборов и 4 блок-шота.
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Эди Тавареш может пропустить матч с «Барселоной» из-за плохого самочувствия
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