Вассилис Спанулис официально возглавил сборную Греции по баскетболу

Известный в недавнем прошлом игрок Вассилис Спанулис сменил Димитриса Итудиса на посту главного тренера сборной Греции.
Со Спанулисом подписан 2-летний контракт.
Итудис решил уйти из национальной команды после того, как сборная Греции заняла 15-е место на прошедшем чемпионате мира.
Спанулис завершил карьеру баскетболиста в 2021 году. Его тренерский опыт ограничивается работой с молодежной командой «Next Generation» в турнире Евролиги U18 и работой с «Перистери» в прошлом году. В сезоне-22/23 41-летний специалист занял с «Перистери» третье место в чемпионате Греции, уступив «Панатинаикосу» в полуфинале со счетом 2-3.
Александр Пашков: «Первые шаги Ларионова-тренера впечатляют. Он достаточно образован для такой работы, готовился не один год»
Тарасова о российском футболе: «А что, он есть? Это футболом не называется, не слежу вообще. Играли Гринин, Федотов, Бобров, Демин – вот тогда был уровень»
Вассилис Спанулис официально возглавил сборную Греции