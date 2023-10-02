Вассилис Спанулис официально возглавил сборную Греции по баскетболу

Итудис решил уйти из национальной команды после того, как сборная Греции заняла 15-е место на прошедшем чемпионате мира.

Спанулис завершил карьеру баскетболиста в 2021 году. Его тренерский опыт ограничивается работой с молодежной командой «Next Generation» в турнире Евролиги U18 и работой с «Перистери» в прошлом году. В сезоне-22/23 41-летний специалист занял с «Перистери» третье место в чемпионате Греции, уступив «Панатинаикосу» в полуфинале со счетом 2-3.