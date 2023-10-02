Майкл Джордан вошёл в топ-400 самых богатых людей США

Отмечается, что это случилось после того, как Джордан продал контрольный пакет акций команды «Шарлотт Хорнетс». За счёт продажи клуба Майкл выручил в 17 раз больше тех средств, которые вложил в него в 2010 году. В настоящий момент активы прославленного спортсмена оцениваются в $ 3 млрд.