Евролига объявила об изменении правил в преддверии нового сезона

Евролига объявила о некоторых изменениях и модификациях правил, которые вступят в силу с предстоящего сезона. Он начнётся 5 октября.

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Отныне каждый главный тренер получит возможность брать по два челленджа за матч. При этом первый из них должен быть использован в первые 38 минут игры, иначе такая возможность будет утрачена. Также отмечается, что с целью ускорения хода встреч судьи теперь смогут инициировать проверку нарушений только в последние две минуты игры или в последние две минуты овертайма. Кроме того, судьи смогут просмотреть, был ли на игроке фол в момент броска или нет.

Также согласно нововведениям любой игрок или член команды, который покинул скамейку запасных во время конфликтных ситуаций на площадке, но не принимал в них активного участия, не будет дисквалифицирован. Это предполагает, что судьи смогут просмотреть видеозапись и подтвердить, что игрок со скамейки запасных не был участником конфликта.