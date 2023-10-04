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Легендарный греческий тренер Яннис Иоаннидис умер в возрасте 78 лет

Яннис Иоаннидис, один из лучших тренеров в истории греческого баскетбола, скончался в возрасте 78 лет.

Легендарный греческий тренер Яннис Иоаннидис умер в возрасте 78 лет
© Sports.ru

У легендарного тренера в последние годы был ряд проблем со здоровьем.

Иоаннидис вывел три греческие команды – «Арис», «Олимпиакос» и АЕК – в «Финал четырех» Евролиги, а также выиграл 12 титулов чемпиона Греции.

В 2004 году в возрасте 69 лет Иоаннидис объявил о завершении тренерской карьеры и баллотировался на парламентских выборах от партии «Новая демократия». В 2007 году он был избран членом парламента и стал заместителем министра спорта.