Легендарный греческий тренер Яннис Иоаннидис умер в возрасте 78 лет

Яннис Иоаннидис, один из лучших тренеров в истории греческого баскетбола, скончался в возрасте 78 лет.

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У легендарного тренера в последние годы был ряд проблем со здоровьем.

Иоаннидис вывел три греческие команды – «Арис», «Олимпиакос» и АЕК – в «Финал четырех» Евролиги, а также выиграл 12 титулов чемпиона Греции.