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Джеймс Харден провёл первую тренировку за «Филадельфию» после ссоры с Дэрилом Мори

В сети появились фотографии разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена с тренировки команды.

Харден провел первую тренировку за «Филадельфию» после ссоры с Мори
© Чемпионат.com

Напомним, ранее Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Особенно серьёзное недовольство звёздный защитник испытывает по отношению к президенту по баскетбольным операциям Дэрилу Мори. Ранее он называл его «лжецом».

Чемпионат.com

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 34-летний баскетболист принял участие в 11 матчах, набирая в среднем 20,3 очка, делая 8,3 передачи и 6,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 39,3, трёхочковых — 37,8.

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