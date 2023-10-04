Матч Единой лиги ВТБ перенесен из-за вспышки коронавируса

Матч Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Пари Нижний Новгород» перенесен по состоянию здоровья баскетболистов казанской команды, сообщается на официальном сайте лиги. Встреча должна была состояться 5 октября в Нижнем Новгороде. Новая дата проведения игры будет объявлена позже.

«БК УНИКС предоставил Директорату на рассмотрение медицинские документы, по которым команда не сможет внести в заявку на предстоящий матч против «Пари Нижнего Новгорода» 5 и более игроков», – говорится в заявлении на официальном сайте Единой лиги ВТБ.

По информации телеграм-канала «Перехват», баскетболисты УНИКСа не смогут принять участие в матче с «Пари Нижний Новгород» из-за вспышки коронавируса.

В первом матче нового сезона Единой лиги ВТБ УНИКС на своей площадке обыграл «Локомотив-Кубань» со счетом 91:73. «Пари Нижний Новгород» на выезде оказался сильнее белорусского «Минска» (89:60).