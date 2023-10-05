Батлер: "Меня не волнуют ни символические пятерки, ни проклятые награды"

«Как это на меня повлияет? Никак. Потому что меня не волнуют ни символические пятерки, ни проклятые награды. Я буду играть в тех матчах, в которых я здоров, и буду выходить на площадку и помогать своей команде побеждать.



Они могут ставить номер на чем угодно, все могут ненавидеть меня, а я все равно буду приходить домой и ужинать со своим ребенком. Это все, что меня волнует», — приводит слова Батлера The Miami Herald.