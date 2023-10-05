Жена Холидея оставила гневный пост в соцсетях после перехода мужа в «Бостон»

«Я рассказываю об этом, чтобы люди увидели, что за деловыми операциями стоят люди. Потому что, вопреки клише, это на самом деле личное, то есть затронуты настоящие жизни людей. Это никогда не бывает «просто бизнесом».



В среду мой муж прилег вздремнуть. Проснувшись, он узнал, что его перевели в другую команду. Ни предупреждения, ни намёка, ни даже разговора о том, что это может быть возможно. Просто, все сделано. Теперь двигайтесь дальше, потому что «это не личное, это бизнес», — написала Лорен в социальных сетях.