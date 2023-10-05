Посвященная баскетболисту Белову выставка откроется в Москве 11 октября

В музее спортивной славы ЦСКА в среду, 11 октября, состоится торжественное открытие выставки, посвященной одному из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола Сергею Белову.

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В рамках экспозиции будут представлены призы, кубки и фотографии великого спортсмена, переданные его дочерью Натальей. Кроме того, на выставке окажутся экспонаты, находящиеся на хранении в музее спортивной славы ЦСКА. Главным же экспонатом станет оригинальная экипировка Белова, в которой он торжественно зажигал факел Олимпиады 1980 года в Москве.

В открытии выставки примут участие гендиректор баскетбольного клуба Андрей Ватутин, олимпийский чемпион по баскетболу Иван Едешко и другие почетные гости. Само мероприятие состоится в 16:00 в музее, расположенном по следующему адресу: Ленинградский проспект, дом №39, строение 1.