ЦСКА одержал гостевую победу в матче с «Зенитом»

Завершился матч Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский «Зенит» принимал на своей площадке ЦСКА. Счет встречи — 80:76 в пользу московской команды.

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Стоит отметить, что армейцы лидировали в счёте практически на протяжении всего матча.

Самым результативным игроком встречи Томас Эртель, который записал в свой актив 27 очков. В составе ЦСКА отметился Каспер Уэйр — 17 очков.

Подопечные Эмила Райковича после этой победы возглавили турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, одержав три победы в трёх матчах. «Зенит» имеет в своём активе одну победу при двух поражениях.