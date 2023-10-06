Остин Ривз пропустит предсезонный матч против «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Лейкерс» Остин Ривз не сыграет в первом предсезонном матче команды против «Голден Стэйт», сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин со ссылкой на главного тренера Дарвина Хэма.

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Ривз получает небольшой отдых после выступления за сборную США на чемпионате мира-2023.

Во время двусторонней игры Ривз выходил в старте вместе с Д’Анджело Расселлом, Джарредом Вандербилтом, Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.