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Остин Ривз получит отдых и пропустит предсезонный матч против «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Лейкерс» Остин Ривз не сыграет в первом предсезонном матче команды против «Голден Стэйт», сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин со ссылкой на главного тренера Дарвина Хэма.

Остин Ривз пропустит предсезонный матч против «Голден Стэйт»
© Sports.ru

Ривз получает небольшой отдых после выступления за сборную США на чемпионате мира-2023.

Во время двусторонней игры Ривз выходил в старте вместе с Д’Анджело Расселлом, Джарредом Вандербилтом, Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.

«Лейкерс» сыграют с «Уорриорз» в ночь на воскресенье, в 03:30 по мск.