Остин Ривз пропустит предсезонный матч против «Голден Стэйт»

Остин Ривз получит отдых и пропустит предсезонный матч против «Голден Стэйт»
Разыгрывающий «Лейкерс» Остин Ривз не сыграет в первом предсезонном матче команды против «Голден Стэйт», сообщает журналист ESPN Дэйв Макменамин со ссылкой на главного тренера Дарвина Хэма.
Ривз получает небольшой отдых после выступления за сборную США на чемпионате мира-2023.
Во время двусторонней игры Ривз выходил в старте вместе с Д’Анджело Расселлом, Джарредом Вандербилтом, Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.
«Лейкерс» сыграют с «Уорриорз» в ночь на воскресенье, в 03:30 по мск.