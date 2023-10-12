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Бывший игрок ЦСКА Алексей Швед продолжит карьеру в Китае

Бывший баскетболист московского ЦСКА и сборной России Алексей Швед продолжит карьеру в Китае.

Баскетболист Алексей Швед продолжит карьеру в Китае
© Чемпионат.com

34-летний баскетболист подпишет контракт с одним из клубов чемпионата Китая. Эту информацию подтвердил личный агент Шведа Обрад Фимич.

«Новая страна, новый чемпионат. В Китае выступают многие известные игроки. Плюс там довольно короткий сезон, который заканчивается в конце февраля — начале марта. После этого можно отдыхать или подписать контракт под плей-офф в одном из европейских чемпионатов. Так что Китай — хороший вариант со всех сторон», – приводил слова Шведа «Спорт-экспресс».

Напомним, за красно-синих Алексей выступал с 2021 года. Ранее сообщалось, что интерес к Шведу проявляют сербская «Црвена Звезда» и ряд других клубов: из Китая, а также неназванная команда, выступающая в Евролиге.

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