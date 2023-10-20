Гомельский объяснил, почему баскетболист Швед не продлил контракт с ЦСКА

Комментатор Владимир Гомельский в интервью «Матч ТВ» рассказал, как относится к решению бывшего баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа перейти в чемпионат Китая.
В четверг агент Шведа Обрад Фимич сообщил «Матч ТВ», что баскетболист находится в процессе получения рабочей визы в Китай, где планирует продолжить карьеру. Предыдущим клубом 34 летнего Шведа был ЦСКА, который он покинул летом текущего года.
— Алексей Швед у нас был, но взял и уехал в Китай. Зачем?
— Это вопрос не ко Шведу и ЦСКА. Это вопрос к его агенту. ЦСКА сделал предложение, Шведа оно не устроило. Не столько Лешу, сколько его агента хорвата. Те предложения, которые у него были из двух клубов Евролиги, тоже не устроили. А китайское — устроило. Учитывая возраст Алексея и семейное положение — а он хороший семьянин — Швед на долгий срок обеспечил семье безбедное существование. Он сделал свой выбор, это его решение. Призываю относиться к этому решению с уважением, — сказал Гомельский «Матч ТВ».
Швед — бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, лучший снайпер Евробаскета 2017 и двукратный лучший бомбардир Евролиги (сезона 2017/18 и -2020/21).