Гомельский объяснил, почему баскетболист Швед не продлил контракт с ЦСКА

— Это вопрос не ко Шведу и ЦСКА. Это вопрос к его агенту. ЦСКА сделал предложение, Шведа оно не устроило. Не столько Лешу, сколько его агента хорвата. Те предложения, которые у него были из двух клубов Евролиги, тоже не устроили. А китайское — устроило. Учитывая возраст Алексея и семейное положение — а он хороший семьянин — Швед на долгий срок обеспечил семье безбедное существование. Он сделал свой выбор, это его решение. Призываю относиться к этому решению с уважением, — сказал Гомельский «Матч ТВ».