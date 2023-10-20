Владимир Гомельский рассказал о памятном баскетбольном подарке

Комментатор Владимир Гомельский в интервью «Матч ТВ» рассказал, что золотая медаль его отца Александр Гомельского с Олимпийских игр 1988 года является самым ценным подарком в жизни.

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Александр Гомельский на протяжении 18 лет возглавлял сборную СССР по баскетболу. Под руководством специалиста национальная команда одержала победу на Олимпиаде 1988 в Сеуле, а также дважды становилась лучшей на чемпионатах мира.

— Какой у вас самый памятный баскетбольный подарок?

— Я твердо знаю, какой. Но он не был связан с моим днем рождения. Это папина золотая медаль Олимпиады в Сеуле. Это было малоожидаемо и так приятно, красиво. Я очень обрадовался тогда, — сказал Гомельский «Матч ТВ».