Баскетболиста НБА обвинили в убийстве

Фигурантом дела о непредумышленном убийстве стал бывший игрок «Шарлотт Хорнетс» Брэндон Миллер. Об этом сообщает ESPN.

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В январе в штате Алабама убили 23-летнюю девушку Джамею Харрис. Она была в гостях у своей кузины, и рано утром ее застрелили во время возникшего конфликта.

Следствие считает, что Брэндон Миллер находился на месте преступления, а девушку убили из пистолета его друзья – это бывший игрок Алабамы Дариус Майлз и Майкл Дэвис. Им уже предъявили иски с обвинениями, грозящими смертной казнью.

Против Миллера выдвинут иск о непредумышленном убийстве.

Следователь заявил во время февральского слушания, что Миллер был на месте убийства, и что оружие, которое использовалось при убийстве Харрис, было извлечено из багажника его машины.

Однако адвокат Миллера, Джим Стэндридж, сказал, что его подзащитный «не знал о каком-либо намерении использовать оружие», и что он никогда не прикасался к пистолету, и никому не передавал его.

«Оружие было спрятано под одеждой на заднем сиденье его машины», — заявил адвокат.