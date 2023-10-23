Тим Хардуэй-младший назвал главный баскетбольный клуб в США

«Главная баскетбольная команда Америки — это не «Уорриорз». Я думаю, это, скорее всего, «Селтикс». Они побеждают с самого начала. Для меня это либо «Лейкерс», либо «Селтикс», но я бы отдал предпочтение вторым», — заявил Хардуэй-младший во время подкаста Tidal League.