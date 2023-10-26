Дончич стал третьим игроком в истории, оформившим трипл-дабл с 30+ очками в первом матче

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал третьим игроком в истории Национальной баскетбольной лиги, которому удалось оформить трипл-дабл с 30+ очками в первом матче сезона.

Напомним, сегодня, 26 октября, в Сан-Антонио (США) на арене «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Даллас Маверикс» и «Сан-Антонио Спёрс». Победу одержал «Даллас» со счётом 126:119. На счету словенского разыгрывающего 33 очка, 13 подборов и 10 результативных передач.