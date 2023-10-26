Баскетболиста Леброна Джеймса заметили в одежде за 2,6 миллиона рублей

Американский форвард клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс появился на публике в одежде люксового бренда за миллионы рублей. Соответствующий материал публикует Page Six.

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Баскетболиста заметили у стадиона Ball Arena в Денвере, куда он прибыл на игру против «Наггетс». Он предпочел наряд из новой коллекции модного дома Louis Vuitton, который состоял из куртки модели Damoflage с принтом в виде пикселей и черных брюк Wool Tuxedo.

В качестве обуви спортсмен выбрал ботинки Ranger Derby, а в руках он держал сразу две сумки упомянутой марки — поясную и кросс-боди зеленого цвета с белой монограммой ретейлера. Отмечается, что общая стоимость вещей, обуви и аксессуаров составила 28 тысяч долларов (2,6 миллиона рублей).