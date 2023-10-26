Баскетболиста Леброна Джеймса заметили в одежде за 2,6 миллиона рублей
Американский форвард клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс появился на публике в одежде люксового бренда за миллионы рублей. Соответствующий материал публикует Page Six.
Баскетболиста заметили у стадиона Ball Arena в Денвере, куда он прибыл на игру против «Наггетс». Он предпочел наряд из новой коллекции модного дома Louis Vuitton, который состоял из куртки модели Damoflage с принтом в виде пикселей и черных брюк Wool Tuxedo.
В качестве обуви спортсмен выбрал ботинки Ranger Derby, а в руках он держал сразу две сумки упомянутой марки — поясную и кросс-боди зеленого цвета с белой монограммой ретейлера. Отмечается, что общая стоимость вещей, обуви и аксессуаров составила 28 тысяч долларов (2,6 миллиона рублей).
Джеймс — четырехкратный чемпион НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Его по четыре раза называли самым ценным игроком регулярного чемпионата и серии плей-офф. В составе сборной США спортсмен выиграл Олимпийские игры в 2008 и 2012 годах. В 2021-м он также стал первым баскетболистом-миллиардером.