Скончался легендарный тренер NCAA

Член Зала славы и один из самых титулованных тренеров в истории NCAA Боб Найт ушел из жизни в возрасте 83 лет.

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Семья Найта объявила о его кончине в среду вечером. В течение нескольких лет тренер боролся с продолжительной болезнью, а в апреле был госпитализирован с «острым заболеванием».

На счету Найта три титула чемпиона NCAA с университетом Индиана, а также рекордный сезон без единого проигрыша. В 1984 году он привел сборную США к золотой медали на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. Та сборная стала последней американской любительской командой, добившейся олимпийской победы.