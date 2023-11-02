Российский баскетболист Швед дебютировал в чемпионате Китая с поражения

Российский баскетболист клуба «Шаньси Чжунюй» Алексей Швед дебютировал в чемпионате Китая, сыграв в гостевом матче против «Шаньдун Лайонс».

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Встреча завершилась в пользу «Шаньдун Лайонс» со счетом 117:114 (27:29, 34:31, 36:24, 20:30). 34 летний Швед стал вторым по результативности в составе своей команды, набрав 20 очков и сделав 15 передач.

В турнирной таблице одержавший одну победу в пяти играх «Шаньси» занимает 16 е место.