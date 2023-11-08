Мэджик Джонсон рассказал, кто платит, когда он ужинает с Майклом Джорданом

Пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон пошутил по поводу того, кто оплачивает чек, когда он ужинает с легендарным Майклом Джорданом.

«Теперь мы действительно бросаем монету. Это его монета с двумя его лицами на обеих сторонах», — сказал Джонсон на шоу Джимми Киммела.

Недавно стало известно, что Джонсон стал четвёртым спортсменом, финансовое состояние которого достигло отметки в $ 1 млрд. Ранее состояние в $ 1 млрд зарабатывали лишь легенда НБА Майкл Джордан, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и прославленный американский гольфист Тайгер Вудс.