Баскетболист «Руны» пообещал побриться налысо в случае победы над УНИКСом

«Очень крутая атмосфера, было классно, хотелось бы, чтобы в каждом городе получал такое удовольствие от игры в баскетбол.



Что касается игры, то Артем Комиссаров сказал, что если мы выиграем, то побреется налысо. Получается, у нас не оставалось выбора. Ждем видео, как он идет в барбершоп и бреет свою голову», – приводит слова Попова «Матч ТВ».