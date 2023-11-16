Двум экс-игрокам НБА грозит тюрьма за мошенничество

Бывшим игрокам НБА Глену Дэвису и Уиллу Байнуму грозит тюремное заключение.

Баскетболисты были признаны виновными в мошенничестве в сфере здравоохранения, мошенничестве с использованием средств связи, а также заговоре с целью дачи ложных показаний.

Схема действовала с 2017 по 2020 год. Мошенничество заключалось в том, что игроки получали компенсацию за медицинские процедуры, которые им на самом деле не проводили, включая стоматологические.