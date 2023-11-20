Дабл‑дабл Дюранта помог «Финиксу» обыграть «Юту» в НБА

Встреча прошла в Солт Лейк Сити и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 140:137 (30:30, 31:26, 24:28, 30:31, 25:22). Самым результативным игроком встречи стал Кевин Дюрант, оформивший дабл дабл из 39 очков и 10 передач. Еще один дабл дабл в составе победителей сделал Юсуф Нуркич (18 очков, 12 подборов). У «Юты» дабл даблы на счету Лаури Маркканена (38 очков, 17 подборов) и Джона Коллинза (15 очков, 12 подборов).