Дабл‑дабл Дюранта помог «Финиксу» обыграть «Юту» в НБА

«Финикс» одержал выездную победу над «Ютой» в матче регулярного сезона НБА.
Встреча прошла в Солт Лейк Сити и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 140:137 (30:30, 31:26, 24:28, 30:31, 25:22). Самым результативным игроком встречи стал Кевин Дюрант, оформивший дабл дабл из 39 очков и 10 передач. Еще один дабл дабл в составе победителей сделал Юсуф Нуркич (18 очков, 12 подборов). У «Юты» дабл даблы на счету Лаури Маркканена (38 очков, 17 подборов) и Джона Коллинза (15 очков, 12 подборов).
«Финикс Санс» оформил третью победу подряд и идет восьмым на Западе, «Юта» располагается на 12 м месте в таблице.
В других матчах «Лос Анджелес Лейкерс» обыграл «Хьюстон» (105:104), «Бостон» справился с «Мемфисом» (102:100), «Портленд» дома уступил «Оклахоме» (91:134), «Денвер» проиграл «Кливленду» (109:121), «Сакраменто» обыграл «Даллас» (129:113), «Торонто» одержал победу над «Детройтом» (142:113), «Орландо» в гостях переиграл «Индиану» (128:116).