Леброн Джеймс первым из игроков НБА достиг отметки в 39 000 очков

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс преодолел отметку в 39 000 набранных очков за карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В среду "Лейкерс" на домашнем паркете принимают "Юту", счет в матче на момент четвертой четверти 129:90 в пользу хозяев. Джеймс набрал 17 очков, сделал 7 подборов и 9 передач. Общее количество набранных очков форварда за карьеру превысило отметку в 39 000. Джеймсу принадлежит рекорд НБА по набранным очкам, вторым идет Карим Абдул-Джаббар (38 378), третьим - Карл Мэлоун (36 928).