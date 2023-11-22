Леброн Джеймс первым из игроков НБА достиг отметки в 39 000 очков
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс преодолел отметку в 39 000 набранных очков за карьеру в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В среду "Лейкерс" на домашнем паркете принимают "Юту", счет в матче на момент четвертой четверти 129:90 в пользу хозяев. Джеймс набрал 17 очков, сделал 7 подборов и 9 передач. Общее количество набранных очков форварда за карьеру превысило отметку в 39 000. Джеймсу принадлежит рекорд НБА по набранным очкам, вторым идет Карим Абдул-Джаббар (38 378), третьим - Карл Мэлоун (36 928).
Джеймсу 38 лет, он является четырехкратным чемпионом НБА. Американец по четыре раза признавался лучшим игроком регулярного чемпионата и самым ценным баскетболистом финальной серии плей-офф. В составе сборной США нападающий дважды становился олимпийским чемпионом (2008, 2012) и завоевал бронзовую медаль Олимпиады (2004).