Участие Леброна Джеймса в гостевом матче против «Филадельфии» под вопросом

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс может пропустить гостевую игру с «Филадельфией».

Участие Леброна Джеймса в гостевом матче против «Филадельфии» под вопросом
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Согласно официальному протоколу, участие Джеймса (ушиб икроножной мышцы левой ноги) и Кэма Реддиша (растяжение паховой области) под вопросом. Энтони Дэвис (проблемы с приводящими мышцами левой ноги), скорее всего, выйдет на паркет, а Гэйб Винсент, Руи Хатимура и Джарред Вандербилт по-прежнему не готовы помочь своей команде.

У «Филадельфии» в графе пропуска числится лишь Келли Убре. Дэньюэл Хауз (ушиб левого бедра) и Джейден Спрингер (болезнь) могут пропустить встречу.

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