Леброн Джеймс побил рекорд Абдул‑Джаббара по игровому времени в NBA

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс установил рекорд НБА по количеству сыгранных минут в регулярном чемпионате и плей офф.

В понедельник в выездном матче против «Филадельфии» (94:138) Джеймс обошел Карима Абдул Джаббара, который провел на площадке в играх НБА 66 297 минут.

На третьей строчке в списке завершивший карьеру экс форвард «Юты» Карл Мэлоун (62 579), четвертое место занимает бывший защитник «Лейкерс» Кобе Брайант (57 278), который погиб в авиакатастрофе в 2020 году.