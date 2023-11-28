Леброн Джеймс побил рекорд Абдул‑Джаббара по игровому времени в NBA

Леброн Джеймс побил рекорд Абдул‑Джаббара по количеству сыгранных минут в НБА
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс установил рекорд НБА по количеству сыгранных минут в регулярном чемпионате и плей офф.
В понедельник в выездном матче против «Филадельфии» (94:138) Джеймс обошел Карима Абдул Джаббара, который провел на площадке в играх НБА 66 297 минут.
На третьей строчке в списке завершивший карьеру экс форвард «Юты» Карл Мэлоун (62 579), четвертое место занимает бывший защитник «Лейкерс» Кобе Брайант (57 278), который погиб в авиакатастрофе в 2020 году.
Ранее в ноябре 38 летний Джеймс первым в истории НБА преодолел рубеж в 39 тысяч очков.