Баскетболист МБА перешел в ЦСКА

«Центровой МБА Сергей Клюев переходит в ЦСКА на правах аренды до конца сезона. В текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ Сергей провёл за наш клуб восемь матчей, набирал в среднем 1,5 очка за матч и делал 2,4 подбора. Кроме того, Клюев принял участие в кубковой встрече против «Новосибирска» — в активе центрового два очка и три подбора.



ПБК МБА желает Сергею удачи в оставшейся части сезона!» – сообщает пресс-служба МБА.