Единая лига ВТБ назвала символическую пятерку недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила символическую пятёрку по итогам минувшей игровой недели. В неё вошли Тони Джекири, представляющий ЦСКА, Иван Стребков из «Нижнего Новгорода», Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань»), Айзея Риз («Парма»), а также Трент Фрейзер, выступающий за «Зенит».

© РИА Новости

Джекири на минувшей неделе отметился дабл-даблом из 18 очков и десяти подборов в матче с «Астаной» (112:78). На счету Стребкова дабл-дабл из 19 очков и 11 передач в победном матче с «Минском» (90:79).