БК «Минск» объявил о переходе чемпиона Евролиги

Артём родился 15 января 1988 г. в Хабаровске (рост 215 см). Профессиональную карьеру начал в 2003 году в саратовском «Автодоре». В 2007 году Забелин перешёл в ЦСКА. В составе московской команды стал чемпионом Евролиги и Единой лиги ВТБ, трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и бронзовым призёром Евролиги. После этого центровой выступал за «Спартак-Приморье», «Красные Крылья», «Автодор», «Темп-СУМЗ-УГМК Ревда» и «Парму».