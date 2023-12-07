Джейсон Тейтум составил список из семи величайших игроков в истории НБА

Лёгкий форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум стал гостем подкаста Point Forward. Ведущий попросил Тейтума назвать список из пяти величайших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

На первое место Тейтум поставил легендарного Майкла Джордана, который шесть раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. В каждом из выигранных финалов Джордан признавался самым ценным игроком. В тройку сильнейших Тейтум также поставил Леброна Джеймса и Коби Брайанта.