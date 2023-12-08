Disney снимет фильм о заключении Бриттни Грайнер в российской тюрьме

«Последние два года были самым мучительным периодом в моей жизни, когда произошло много изменений, и я благодарна, что смогу поделиться своей историей с миром. Я горжусь, что сотрудничаю с ESPN и Disney, благодаря чему поделюсь этой очень личной историей, способной вселить надежду для каждого в этом мире», — приводит слова Грайнер пресс-служба ESPN.