ЦСКА и «Зенит» сыграют в матче недели Единой лиги ВТБ 10 декабря

Лидеры турнирной таблицы Единой лиги ВТБ начнут встречу в 13:30 по московскому времени.

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В воскресенье, 10 декабря, московский ЦСКА на своем паркете примет петербургский «Зенит» в матче недели первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

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Команды занимают первую и вторую строчку соответственно, что только подогревает ажиотаж ко встрече. «Чемпионат» подготовил анонс и главные тезисы перед этим матчем.

Предисловие

ЦСКА и «Зенит» провели между собой в общей сложности 41 игру, в 27 из которых победу одерживала московская команда. В рамках плей-офф коллективы встречались пять раз.

Предстоящая встреча станет второй в нынешнем сезоне в их очном противостоянии. Первая игра состоялась в Санкт-Петербурге в октябре и завершилась победой ЦСКА в самой концовке. Одним из главных творцов успеха армейцев в той игре стал американский защитник Мело Тримбл, который вышел со скамейки, но набрал 16 очков и совершил девять результативных передач. «Зениту» же не помогли 27 очков и 8 ассистов от француза Томаса Эртеля.

После той встречи красно-синие одержали еще 11 побед в 12 матчах и уверенно идут на первой строчке в турнирной таблице. «Зенит» скомкано начал сезон с четырьмя поражениями в восьми встречах, однако Хавьер Паскуаль смог исправить ситуацию, и сейчас в активе петербуржцев семь побед подряд, что является на данный момент лучшей серией в лиге и закономерная вторая строчка.

Чего ждать?

Безусловно, в первую очередь болельщики ожидают тренерской дуэли. Эмил Райкович и Хавьер Паскуаль являются одними из лучших специалистов в Единой лиге ВТБ. Если Райкович, как правило, работает от нападения, то у его визави прекрасно получается строить не только атаку, но и защиту, что выражается в цифрах. «Зенит» — лучшая защитная команда лиги на данный момент, которая пропускает менее 71 очка в среднем за игру.

Конечно, нельзя пройти мимо и потенциальной битвы «больших». Амат М’Бай, Тони Джекири и Ливио Жан-Шарль со стороны армейцев против Бояна Дублевича, Винса Хантера и Адриена Моэрмана. Задние линии команд не менее богаты на таланты. Каспер Уэйр и Мело Тримбл точно дадут бой троице из Санкт-Петербурга — Томаса Эртелю, Тренту Фрейзеру и Кайлу Куричу.

«Против ЦСКА это всегда «большой» матч. Они первые в таблице, мы вторые, так что это будет что-то вроде дерби. На их паркете, с их болельщиками… Так что мы должны подготовиться в эти дни как только можем и показать свой максимум» - Томас Эртель, игрок БК “Зенит.

Другой защитник петербургской команды Томас Эртель в свою очередь заявил, что ЦСКА является главным конкурентом «Зенитом» на пути к цели, и что его команда хочет вернуть должок после домашнего поражения. Он отметил, что «Зенит» изменился по сравнению с первой игрой, и теперь готов показать свой максимум.

По мнению букмекеров, небольшим фаворитом предстоящей встречи является ЦСКА. Но это точно не значит, что «Зенит» не сможет дать бой армейцам и даже попытаться одержать победу.