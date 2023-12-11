Ирину Шейк и Эмили Ратаковски могут больше не пустить на баскетбольный матч
Недавно Ирина Шейк и Эмили Ратаковски удивили публику своим появлением в откровенных нарядах на баскетбольном матче. Казалось бы, такие красотки должны были порадовать всех своим присутствием на игре, но неожиданно для себя оказались в самом центре скандала.
Девушек обвинили в том, что они пришли на матч ради фото – модели не досидели до конца игры, а большую часть времени занимались тем, что смотрели в телефон и хихикали. Болельщики игравших в тот день команд сильно оскорбились, когда поняли, что Ирина и Эмили в общем-то увлечены собой, а не баскетболом.
Не секрет, что знаменитости часто покупают билеты на лучшие места на трибунах, а иной раз приглашения достаются им бесплатно. Истинные болельщики возмущены такой несправедливостью и требуют, чтобы Ратаковски и Шейк больше не пускали на игры.