Ирину Шейк и Эмили Ратаковски могут больше не пустить на баскетбольный матч

Недавно Ирина Шейк и Эмили Ратаковски удивили публику своим появлением в откровенных нарядах на баскетбольном матче. Казалось бы, такие красотки должны были порадовать всех своим присутствием на игре, но неожиданно для себя оказались в самом центре скандала.

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Девушек обвинили в том, что они пришли на матч ради фото – модели не досидели до конца игры, а большую часть времени занимались тем, что смотрели в телефон и хихикали. Болельщики игравших в тот день команд сильно оскорбились, когда поняли, что Ирина и Эмили в общем-то увлечены собой, а не баскетболом.