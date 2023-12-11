Экс-баскетболист «Зенита» определился с клубом, где хочет продолжить карьеру

Разыгрывающий Кевин Пангос согласовал условия контракта с «Валенсией». Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный инсайдер Лука Д'Алессандро.

По словам Д'Алессандро, Пангос считает, что Валенсия — подходящая возможность для перезапуска карьеры. Игрок ожидает, что «Милан», где он сейчас выступает, разорвёт с ним контракт.

Напомним, Пангос подписал контракт с «Миланом» летом прошлого года. Изначально баскетболист рассчитывал на переход в московский ЦСКА. 23 февраля 2022 года красно-синие объявили о подписании контракта с игроком, однако его дебют за красно-синих так и не состоялся: из-за событий на Украине Пангос принял решение не приезжать в Россию. Российским болельщикам Кевин знаком по выступлению за «Зенит».