Игрок НБА провел на площадке 26 минут, показав статистику 0 – 0 – 0

Игрок НБА провёл на площадке более 26 минут, показав статистику 0 – 0 – 0
Защитник «Чикаго Буллз» Айо Досунму в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс» не совершил никаких результативных действий (очки – подборы – результативные передачи), проведя на площадке 26:29 минуты. Как информирует StatMamba, двумя другими игроками, которые демонстрировали схожую статистику, были центровой Джоэл Энтони и Тони Снелл (в 2017 году).
Напомним, матч между «Милуоки» и «Чикаго» завершился победой хозяев площадки в овертайме со счётом 133:129. Досунму в общей сложности совершил шесть бросков с игры, но все смазал. Один раз Айо сфолил на сопернике.
В нынешнем сезоне НБА в среднем за матч Досунму набирает 6,1 очка, совершал 1,6 подбора и отдаёт 1,7 передачи.
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