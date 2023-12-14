Стали известны детали конфликта Янниса Адетокунбо с игроками «Индианы» в раздевалке

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо обновил личный и клубный рекорды результативности в матче с «Индианой Пэйсерс», набрав 64 очка. При этом баскетболисты «иноходцев» не захотели отдавать греческому баскетболисту игровой мяч, которым он оформил данное достижение.

Игроки «Индианы» унесли мяч в раздевалку, а разъярённый Адетокунбо понёсся вслед за ними. Атакующий защитник «Пэйсерс» Бадди Хилд сказал: «Оставьте нам этот мяч». Затем то же самое повторил центровой команды Майлз Тёрнер.

Через некоторое время кто-то из игроков «Индианы» заявил: «Ты хочешь получить мяч, но не получишь его. Не отдавайте ему игровой мяч».