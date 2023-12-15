Дэмьен Лиллард отреагировал на свой рекорд в НБА

«Моя мама, а иногда и мои двоюродные братья говорят мне, что мне нужно стать счастливее… Я так увлечен своим делом… Через год я увижу список и точно буду в нём. Чёрт возьми», – сказал Лиллард на пресс-конференции после матча с «Индианой».