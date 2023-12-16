Патрика Беверли и Айзею Стюарта пришлось разнимать во время разминки

Разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Патрика Беверли и центрового «Детройт Пистонс» Айзею Стюарта пришлось разнимать сотрудникам клуба во время очного матча команд в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

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Напомним, что в прошлой игре между командами Стюарт поставил грубый заслон Беверли, а Патрик ударил локтем Айзею в эпизоде, который изначально не был замечен судьями.