Умер президент саратовского БК «Автодор» Владимир Родионов

Умер президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов
В Саратове скончался президент баскетбольного клуба «Автодор» Владимир Родионов. Об этом сообщает «Саратов 24».
Родионову было 76 лет. В последнее время он проходил лечение после продолжительной болезни.
Родионов был мастером спорта СССР. До 1982 года играл за «Автодорожник», а затем стал главным тренером саратовского клуба.
Под его руководством «Автодор» трижды побеждал в Баскетбольной Суперлиге в период с 1993 по 1999 год, а также в 2014 году.
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