Прощание с Владимиром Родионовым состоится 20 декабря

Прощание с президентом «Автодора» Владимиром Родионовым состоится в среду, 20 декабря.

«Прощание с президентом «Автодора» Владимиром Родионовым состоится в среду, 20 декабря, с 10:00 до 12:00 в ФОК «Звездный» (ул. Большая Затонская, 3Б).

Отпевание пройдет в церкви в районе села Усть-Курдюм в 13:00», — говорится в заявлении пресс-службы.

Родионов был мастером спорта СССР. До 1982 года играл за «Автодорожник», а затем стал главным тренером саратовского клуба. Владимир Родионов занимал пост президента «Автодора» на протяжении 41 года.

Под его руководством «Автодор» трижды побеждал в баскетбольной Суперлиге в период с 1993 по 1999 год, а также в 2014 году.