Баскетболист Кулагин не сможет принять участия в матче с «Уралмашем»

Кулагин не сможет принять участия в матче с «Уралмашем»
Атакующий защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин не сможет принять участия в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем», сообщает пресс-служба казанской команды.
Разыгрывающий казанцев Ненад Димитриевич и центровой Иван Лазарев восстанавливаются после болезни и также не смогут принять участия в игре.
Матч Единой лиги ВТБ между УНИКСом и Уралмашем состоится сегодня, 18 декабря, в 17:15 по московскому времени.
Напомним, на днях Дмитрий Кулагин проиграл судебное разбирательство против своего бывшего клуба — краснодарского «Локомотива Кубань»
Чемпионат.com: главные новости