Баскетболист Кулагин не сможет принять участия в матче с «Уралмашем»

Атакующий защитник УНИКСа Дмитрий Кулагин не сможет принять участия в матче Единой лиги ВТБ с «Уралмашем», сообщает пресс-служба казанской команды.

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Разыгрывающий казанцев Ненад Димитриевич и центровой Иван Лазарев восстанавливаются после болезни и также не смогут принять участия в игре.

Матч Единой лиги ВТБ между УНИКСом и Уралмашем состоится сегодня, 18 декабря, в 17:15 по московскому времени.