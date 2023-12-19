Баскетболистки "Самары" вышли в Финал четырех Кубка России

В первом четвертьфинале, который проходил в Самаре, волжанки уступили три очка – 71:74. Ответный матч в Москве самарская команда начала матч с точного трехочкового от Юлии Полуяновой, но затем за всю первую четверть смогла забить с игры лишь раз. После стартового периода "Самара" уступала – 9:24. Но уже в начале второго почти настигла соперниц. И перед большим перерывом Дарья Колосовская вывела "Самару" вперед – 40:39. Отдохнув, самарская команда и не подумала останавливаться, и за две минуты до завершения третьей четверти получила преимущество в +4 – 48:44 после попадания от Дарьи Курильчук. Четыре очка выводили волжанок вперед по сумме двух матчей. Несколько минут разница в счете сохранялась вокруг "ничейных" трех очков. За три минуты до сирены "Самара" повела +6. И затем смогла удержать превосходство, итоговый счет – 70:65. Преимущество самарских баскетболисток по результатам двух матчей составило +2. Они вышли в Финал четырех. Главный тренер БК "Самара" Дмитрий Пивцайкин отметил, что команда вышла на игру несконцентрированной и сначала отдавала инициативу сопернику. - Но уже во второй четверти мы сфокусировались именно на самой игре, стали защищаться, играли высоким составом, больше на сменах — против такой атакующей команды мы хотели защитить периметр. Это и принесло успех, - отметил наставник. Полуфиналистами также стали оренбургская "Надежда", УГМК из Екатеринбурга и курское "Динамо". Планируется, что Финал четырех пройдет с 26 по 28 января 2024 года. Следующий матч БК "Самара" проведет в рамках чемпионата России среди женщин 22 декабря в Курске с местным "Динамо". А волейбольная "Нова" добилась третьей подряд победы в чемпионате.