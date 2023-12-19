«Уралмаш» объявил об уходе Милоша Павичевича

«Спасибо, Милош!



По соглашению сторон Милош Павичевич покидает пост главного тренера «Уралмаша».



Российский и черногорский тренер возглавил нашу команду в прошедшем сезоне, и за это время помог нам завоевать второе подряд золото Суперлиги-1 и попасть в состав участников Единой Лиги ВТБ.



Мы благодарим Милоша Павичевича за большой вклад в развитие нашего клуба и желаем только успехов», — говорится в сообщении пресс-службы.