Баскетболист «Зенита» Курич: летом были предложения из Испании и Италии

«Была пара предложений от испанских команд. Также мы рассматривали итальянский чемпионат. На этом все, потому что я не хотел снижать уровень команды, за которую буду играть. И у меня были определенные условия. Переговоры с «Зенитом» прошли быстро, одна-две недели максимум, потому что мы почти сразу поняли друг друга», — сказал Курич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.