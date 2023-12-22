Кириленко отреагировал на попадание в список кандидатов на введение в Зал славы НБА

Президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко отреагировал на новость, что он попал в список кандидатов на введение в Зал славы НБА.

Кириленко отреагировал на попадание в список кандидатов на введение в Зал славы НБА
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«Узнал только ночью вчера, получил СМС от Дэвида Блатта, который также номинирован.

Это очень приятно, когда твой труд и карьера по окончании находят признание. Много моментов в баскетболе были действительно крутыми как в НБА, так и в составе национальной сборной. Спасибо за такое внимание. И конечно от меня огромная благодарность всем болельщикам, которые меня поддерживали на протяжении всей карьеры.

Также очень рад за Дэвида Блатта, с кем провёл пять лет в главной команде страны. Конечно рад, что попал и Владимир Петрович Кондрашин, с которым на заре своей карьеры у меня получилось поработать», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

В список на включение в Зал славы НБА вошли, в частности, мужская олимпийская сборная США 2008 года, Винс Картер, Билл Лэймбир, Майк Фрателло, Чонси Биллапс, Шон Мэрион и Майкл Купер.

Помимо Андрея Кириленко, по международной квоте в Зал славы могут включить, Дэвида Блатта, Этторе Мессину, Хуана Карлоса Наварро, Андреса Носьони, Фабрицио Оберто, Хорхе Гарбахосу, Модестаса Паулаускаса, Душана Ивковича или Владимира Кондрашина.

Баскетбол
Владимир Кондрашин
Дэвид Блатт
Шон Мэрион
Этторе Мессина
Майкл Купер
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Андрей Кириленко
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