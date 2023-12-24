Баскетболист «Зенита» Курич рассказал о важности матча с «Локомотивом-Кубань»

«Большая игра для нас и очень важная. Мы были близки к победе в Краснодаре, они забрали матч в концовке. Это встреча, в которой нам нужно побеждать, чтобы оставаться в гонке за верхние строчки. Очень важный матч для нас», – приводит слова Курича пресс-служба «Зенита».