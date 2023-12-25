Женская сборная России по баскетболу в феврале проведет два матча в Минске

Женская сборная России по баскетболу проведет два товарищеских матча против команды Белоруссии, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

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Встречи пройдут в Минске 10 и 11 февраля. Перед этим российские баскетболистки проведут сбор на базе в подмосковном Новогорске.

В расширенный список кандидатов на участие в товарищеских матчах вошли 24 игрока:

защитники: Анна Буровая («Динамо», Курск), Марина Голдырева (МБА, Москва), Виктория Завьялова (УГМК, Екатеринбург), Елизавета Комарова («Динамо» К), Мария Крымова (МБА), Дарья Курильчук («Самара»), Ксения Левченко (УГМК), Севара Нуритдинова («Ника», Сыктывкар);

форварды: Сабина Абайдуллина («Спарта энд К»), Нина Глонти (МБА), Анастасия Зоткина («Надежда», Оренбург), Дарья Игнатова («Надежда»), Анастасия Косу (УГМК), Анна Кузнецова («Спарта энд К»), Жосселина Майга (УГМК), Раиса Мусина («Ника»), Вероника Павлюченко («Ника»), Яна Пашковская («Енисей», Красноярский край), Анна Позднякова («Спарта энд К»), Дарья Репникова («Динамо» К), Виктория Черен (МБА), Анастасия Шилова (УГМК);

центровые: Вера Кучина («Спарта энд К»), Елизавета Шабанова («Динамо» К).