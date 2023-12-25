Лучший снайпер прошлого сезона Единой лиги ВТБ вернулся в «Автодор»

— Переговоры по возвращению Ньюмэна начались еще при Владимире Евстафьевиче (Родионове). Рады, что нам удалось воплотить его желание в жизнь и оформить трансфер лучшего снайпера Лиги ВТБ прошлого сезона. Этим подписанием мы намерены подтвердить серьезность наших амбиций, нацеленность на результат и продолжение курса отца, — сказал исполнительный директор «Автодора» Олег Родионов.