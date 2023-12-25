Лучший снайпер прошлого сезона Единой лиги ВТБ вернулся в «Автодор»

Саратовский «Автодор» подписал контракт с американским защитником Маликом Ньюмэном, сообщается на сайте баскетбольного клуба.
Соглашение с 26 летним игроком рассчитано до конца нынешнего сезона.
В прошлом сезоне 26 летний американец уже выступал за саратовскую команду и помог «Автодору» пробиться в плей офф. В составе волжан Ньюмэн стал лучшим снайпером Единой Лиги ВТБ, в среднем набирая 18,9 очка, 4,1 подбора и 3,4 передачи за 33:09 минуты игрового времени.
— Переговоры по возвращению Ньюмэна начались еще при Владимире Евстафьевиче (Родионове). Рады, что нам удалось воплотить его желание в жизнь и оформить трансфер лучшего снайпера Лиги ВТБ прошлого сезона. Этим подписанием мы намерены подтвердить серьезность наших амбиций, нацеленность на результат и продолжение курса отца, — сказал исполнительный директор «Автодора» Олег Родионов.